- Vineri, in jurul orei 15.00, pompierii din Campeni au fost solicitați sa intervina la un incendiu la o anexa gospodareasca (șura) din localitatea Fagetu de Sus, comuna Poiana Vadului. „Stația Campeni intervine pentru stingerea unui incendiu la o șura in localitatea Fagetu de Sus, comuna Poiana Vadului”,…

- Astazi, 16 aprilie 2018, in jurul amiezii, pompierii din Blaj au intervenit la un incendiu in oras. Din primele date, este vorba despre coș de fum al unei case din municipiu. „Garda Blaj (1 ASA și 4 subofițeri) intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la coșul de fum al unei case de locuit…

- Garda de intervenție Blaj a intervenit in cursul nopții trecute, in localitatea Craciunelu de Jos, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la instalația de iluminat public. „Garda Blaj intervine cu 1 ASAS și 4 subofițeri la un incendiu izbucnit la instalația de iluminat public din localitatea Craciunelu…

- Garda de intervenție Blaj a intervenit azi noapte, dupa ora 00:00, in localitatea Craciunelu de Jos, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la instalația de iluminat public. „Garda Blaj intervine cu 1 ASAS și 4 subofițeri la un incendiu izbucnit la instalația de iluminat public din localitatea Craciunelu…

- Astazi, 24 martie 2018, in jurul amiezii, pompierii din Blaj au intervenit la un incendiu in oras. Din primele date, este vorba despre o degajare mare de fum dupa ce intr-un apartament a fost uitata o tigaie pe foc. „Garda Blaj intervine cu 1 autospeciala și 1 ambulanța SMURD la un incendiu izbucnit…

- Pompierii din Sebeș au fost chemați sa intervina astazi, in jurul orei 16.40, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in municipiu. Potrivit ISU Alba, a fost cuprins de flacari acoperișul unei case aflate pe strada Decebal. Știre in curs de actualizare… Acest articol a fost citit de 65 ori

- Pompierii intervin cu doua autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o magazine dintr-o gospodarie situata in municipiul Aiud. Nu sunt persoane ranite, insa la fața locului s-a deplasat și o ambulanța SMURD, in caz de incidente, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU)…

- Un incendiu a izbucnit, miercuri in jurul orei 17.30, la o casa din localitatea Sub Piatra, comuna Salciua de Jos. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba, pompierii intervin cu doua autospeciale. ”Stația Campeni intervine cu doua autospeciale la un incendiu izbucnit la o casa…