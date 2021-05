Intervenție a pompierilor în Dorohoi. Au salvat o femeie blocată în baie O femeie de 59 ani, din municipiul Dorohoi, a avut nevoie de ajutorul pompierilor pentru a ieși din baie. Femeia a ramas blocata in baia apartamentului dupa ce manerul de la ușa s-a rupt. Pentru ca locuia singura și nu avea telefonul la ea, a batut intr-o conducta pana cand a fost auzita de vecinul […] The post Intervenție a pompierilor in Dorohoi. Au salvat o femeie blocata in baie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia pe DN 1 intre Ploiesti si Brasov este blocata, vineri dupa-amiaza, pe sensul spre Brasov, in zona Nistoresti, din cauza aluviunilor care au adus pe carosabil crengi si pietre de pe versanti. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, echipaje ISU intervin pentru degajarea suprafeței…

- Intervenție de amploare, joi, in Prahova, dupa ce șase persoane, printre care trei copii, au fost ranite in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, o duba și un TIR. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 1A Ploiești – Valenii de Munte,…

- Polițiștii au reținut, ieri, o femeie care a talharit un pensionar din Capitala, dupa ce i-a pus somnifere in bautura. Ancheta a fost ingreunata pentru ca toți martorii au crezut ca aceasta este barbat. Potrivit Poliției Capitalei, polițiștii au pus in aplicare un mandat de perchezitie, in Bucuresti,…

- Un polițist spaniol a devenit erou, dupa ce a salvat de la inec bebelușul unor migranți africani. Ofițer al Garzii Civile spaniole, barbatul a sarit fara ezitare in apa cand a vazut ca mama, una dintre miile de persoane care au incercat sa treaca zilele acestea granita dinspre Maroc in Spania, l-a scapat…

- O tanara din Italia a primit din greseala, duminica, sase doze de vaccin anti-COVID-19 de la Pfizer/BioNTech si a fost plasata sub observatie, intr-un spital din Toscana, relateaza AFP. O asistenta a gresit si, in loc sa-i injecteze tinerei rezidente, in varsta de 23 de ani, o doza de vaccin, i-a injectat…

- Scene șocante au avut loc, vineri, intr-un cartier de blocuri din Zalau. Mai multe persoane s-au luat la bataie, folosind bate și bolovani. La fața locului au sosit echipaje ale Poliției Locale, ale Poliției Municipiului Zalau, ale Jandarmeriei, dar și un echipaj al Ambulanței, potrivit graiulsalajului.ro.…

- Circulatia metrourilor a fost blocata, vineri dimineata, din cauza unui protest spontan al sindicalistilor, care au coborat in tunel, la statia Piata Unirii, pe calea de rulare, și au impiedicat pornirea la timp a trenurilor de pasageri. Conform Metrorex, desi afirma ca au o lista de revendicari, sindicalistii…