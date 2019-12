Intervenție a pompierilor din Sebeș pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească din Petrești Garda de Intervenție Sebeș a trimis un echipaj de pompieri pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca aparținand unui imobil situat pe strada Molidului, din localitatea Petrești. Potrivit ISU Alba: „Garda de Intervenție Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca de pe raza localitații Petrești. Flacarile s-au extins la acoperișul unei case. Forțe alocate pentru stingerea incendiului: 2 ASAS si 1 SMURD B2”. Citeste articolul mai departe pe sebesinfo.ro…

Sursa articol si foto: sebesinfo.ro

