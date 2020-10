Intervenție a pompierilor din Sebeș pe Autostrada A1, după ce compartimentul motor a unui camion a luat foc Un incendiu a izbucnit la compartimentul motor al unui autocamion aflat pe pe Autostrada A1 km 304-305. Garda de Intervenție Sebeș a intervenit pentru remedierea situației. In jurul orei 21 30 garda de Intervenție Sebes a intervenit pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la un autocamion pe A1 km 304-305. Din primele informații incendiul se manifesta la compartimentul motor, arde mocnit cu degajare mare de fum. Autocamionul transporta schelete metalice de mobilier. Fara victime. Au fost alocate 2 autospeciale ASAS și o ambulanța SMURD. The post Intervenție a pompierilor din Sebeș… Citeste articolul mai departe pe sebesinfo.ro…

Sursa articol si foto: sebesinfo.ro

