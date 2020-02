Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit sambata dupa-amiaza, la parterul unei case de locuit din localitatea Lupșa. Potrivit ISU Alba, Stația de Pompieri Campeni intervine pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la parterul unei case de locuit (P+1) in localitatea Lupșa. In urma incendiului nu au fost…

- Un incendiu a izbucnit, in cursul acestei dupa amiezi, la o anexa gospodareasca din localitatea Deal – comuna Calnic. Au intervenit pompierii din Sebeș pentru stingerea flacarilor. Garda Sebeș a intervenit cu 2 autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD B2 pentru localizarea și lichidarea…

- Un incendiu a izbucnit astazi, 4 februarie 2020, in jurul orei 16.30, in satul Sartaș, ce aparține orașului Baia de Arieș. „Stația de Pompieri Campeni intervine, in cooperare cu SVSU Baia de Arieș, cu 2 ASAS și 1 SMURD B2 + 1 ASAS SVSU pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la un adapost…

- Un incendiu a izbucnit astazi, 276 ianuarie 2020, in jurul orei 11.30, la hornul unui bloc de locuințe, din orașul Campeni. Locatarii s-au autoevacuat. Stația de Pompieri Campeni a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD B2, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit…

- Un incendiu a izbucnit in cursul acestei dimineți, ora 07.40, la anexa unei case de locuit din localitatea Scarișoara. Stația de Pompieri Campeni a intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiului cu 3 autospeciale cu spuma și o ambulanța SMURD B2, anunța reprezentanții ISU Alba. Știre in curs…

- Potrivit ISU Alba, un incendiu a izbucnit la o casa din localitatea Fața Abrudului, localitate aparținand de orașul Campeni. Stația de Pompieri Campeni intervine cu urmatoarele autospeciale, pentru localizarea și lichidarea incendiului: 2 ASAS și 1 SMURD B2. FOTO: ARHIVA Acest articol a fost citit…

- Pompierii din Sebeș au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un imobil (casa de locuit) situat pe strada Horea, din municipiu, astazi, in jurul orei 17.00. Potrivit ISU Alba: „Garda de Intervenție Sebeș intervine pentru localizarea și lichidarea acestuia, cu 2 ASAS…

- Garda de Intervenție Sebeș a trimis un echipaj de pompieri pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca aparținand unui imobil situat pe strada Molidului, din localitatea Petrești. Potrivit ISU Alba: „Garda de Intervenție Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la…