Intervenție a pompierilor din Blaj pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată, cu posibilitate de extindere la o casă din localitatea Spătac Pompierii din Blaj au fost chemați sa intervina, in cursul dupa-amiezii de astazi, 26 februarie 2020, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un imobil situat in Spatac. Din primele date, focul ar fi cuprins o cuprins o casa de locuit. ISU Alba a anunțat ca nu sunt persoane ranite, iar pompierii blajeni intervin cu doua autospeciale dotate cu apa și spuma. UPDATE: Potrivit ISU Alba, incendiul la casa nu se confirma, arde vegetație uscata pe aproximativ 1 ha cu posibilitate de extindere la o casa de locuit. Se lucreaza pentru localizarea incendiului. FOTO: ARHIVA Acest articol a fost citit de:… Citeste articolul mai departe pe blajinfo.ro…

Sursa articol si foto: blajinfo.ro

