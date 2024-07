Intervenție a pompierilor din Blaj la Cistei, după ce un autoturism a luat foc Pompierii militari din Blaj au fost solicitați sa intervina, in cursul nopții de luni, la Cistei, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la motorul unui autoturism. „Garda de intervenție Blaj intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu in localitatea Cistei (comuna Mihalț). Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la un autoturism. Forțe […] The post Intervenție a pompierilor din Blaj la Cistei, dupa ce un autoturism a luat foc first appeared on blajinfo.ro | stiri blaj | ziar blaj . Citeste articolul mai departe pe blajinfo.ro…

Sursa articol si foto: blajinfo.ro

