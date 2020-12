Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea UPDATE FOTO| INCENDIU in Alba Iulia, pe Calea Moților. Pompierii intervin pentru stingerea focului la acoperișul unei case Un incendiu a izbucnit in Alba Iulia, sambata dimineața, in jurul orei 10:00, la acoperișul unei case, pe strada Calea Moților. Potrivit primelor informații, Detașamentul…

- Un incendiu a izbucnit la acoperișul unei case din Alba Iulia, sambata dimineața. Pompierii intervin cu trei autospeciale. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de Pompieri Alba Iulia intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu in Alba Iulia, Calea Moților, in apropiere de Florida Impex. Din primele…

- Un incendiu a izbucnit astazi, 3 decembrie 2020, in jurul orei 23.00 la acoperisul unui depozit de material lemnos in municipiul Sebeș. Garda de Intervenție Sebeș intervine cu 2 autospeciale cu apa și spuma și o ambulanța SMURD B2 pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la acoperișul…

- Un incendiu a izbucnit astazi, 2 noiembri2 2020, in jurul orei 15:50, in localitatea Balcaciu. Potrivit primelor informații, Garda de intervenție Blaj intervine pentru localizarea și stingerea focului. De asemenea, ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la acoperișul unei case. Știre in curs de actualizare……

- Un incendiu a izbucnit astazi, 21 octombrie 2020, in jurul orei 11.00 la o anexa gospodareasca in comuna Horea, județul Alba. Stația de pompieri Campeni intervine cu doua autospeciale cu apa și spuma pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca in satul Matișesti,…

- Un incendiu a izbucnit in cursul serii de astazi, 8 octombrie 2020, la o casa de vacanța din localitatea Glogoveț, comuna Valea Lunga. Focul s-ar fi extins pe acoperișul casei. Garda de Intervenție Blaj a intervenit pentru localizarea și lichidarea unui incendiu a izbucnit in aceasta seara in jurul…

- Ziarul Unirea FOTO| INCENDIU la parterul unui bloc din Alba Iulia. Intervin pompierii pentru lichidarea flacarilor Un incendiu a izbucnit sambata dimineața la parterul unui bloc din localitatea Alba Iulia. Au intervenit pompierii din Alba Iulia pentru stingerea flacarilor. Detașamentul de Pompieri Alba…

- Un incendiu a izbucnit duminica dimineața in jurul orei 05.00, la o casa din Cugir. Trei locatari surprinși de foc in locuința au fost evacuați in siguranța. „In aceasta dimineața, in jurul orei 05:00, pompierii militari au fost solicitați prin apel 112 sa intervina la un incendiu produs la o casa de…