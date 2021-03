Stiri pe aceeasi tema

- INCENDIU la acoperișul unei case din Magina: Intervin pompierii cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit duminica dimineața, in jurul orei 1.00, in localitatea Magina din municipiul Aiud. Detașamentul de Pompieri Aiud intervine cu doua autospeciale și o autoscara pentru localizarea și lichidarea…

- Un incendiu a izbucnit astazi, 27 februarie 2021, in jurul orei 19.40, in localitatea Geomal, unde un autoturism a fost cuprinsa de flacari. Potrivit primelor informații, Detașamentul de Pompieri Aiud intervine in localitatea Geomal, comuna Stremț, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism.…

- INCENDIU in comuna Stremț: O mașina, cuprinsa de FLACARI in localitatea Geomal Un incendiu a izbucnit in cursul zilei de astazi, 27 februarie, in jurul orei 19:40, in localitatea Geomal, unde o mașina a fost cuprinsa de flacari. Potrivit primelor informații, Detașamentul de Pompieri Aiud intervine in…

- Un incendiu a izbucnit astazi, 27 februarie 2021, in jurul orei 19:00, in localitatea Bistra, unde acoperișul unei a luat foc. Potrivit primelor informații, Stația de Pompieri Campeni intervine pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit in localitatea Bistra. De asemenea,…

- Un incendiu a izbucnit astazi, 22 februarie 2021, in jurul orei 12.30, la bucataria unui apartament situat pe strada Unirii, din Aiud. „Detașamentul de pompieri Aiud intervine cu doua autospeciale pentru localizarea și stingerea unui incendiu in Aiud pe strada Unirii. Este vorba despre un incendiu,…

- INCENDIU in localitatea Dumbrava: Pompierii intervin pentru stingerea focului izbucnit la acoperișul unei cabane INCENDIU in localitatea Dumbrava: Pompierii intervin pentru stingerea focului izbucnit la acoperișul unei cabane Un incendiu a izbucnit in cursul nopții de joi, 11 februarie, in jurul orei…

- Un incendiu a izbucnit astazi la o masina, in Focșani, pe șoseaua de centura a orașului. La fața locului au intervenit doua detașamente ale pompierilor focșaneni, incendiul fiind stins in scurt timp. „A fost un incendiu la un autoturism. Am intervenit cu 2 echipaje de la Detasamentul de Pompieri Focsani,…

- Un incendiu a izbucnit in dimineața zilei de astazi, 22 decembrie 2020, in jurul orei 06:30, la acoperișul unei case de locuit din Municipiul Aiud și o anexa de tip atelier de tamplarie. Detașamentul de Pompieri Aiud a intervit cu 2 autospeciale pentru stingerea incendiilor cu apa și spuma și o ambulanța…