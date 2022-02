Stiri pe aceeasi tema

- Un copil din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava a avut parte de o surpriza de proporții sambata, 19 februarie cand a implinit 10 ani. Polițiștii suceveni in frunte cu purtatorul de cuvant, Ionuț Epureanu, au descins in cartier cu autospeciala Serviciului de Acțiuni Speciale și i-au adus sarbatoritului…

- O gospodarie din localitatea Comarna, comuna Comarna, Județul Iași in decurs de trei zile a avut nevoie de intervenția pompierilor militari ieșeni. Daca in data de 24 ianuarie 2022, incepand cu ora 20:25, echipaje de interventie din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași au intervenit pentru stingerea…

- Poliția de Frontiera, sub coordonarea DIICOT, efectueaza 13 percheziții domiciliare in Iași. Totodata, s-au pus in executare 17 mandate de aducere. „Politistii din cadrul Politiei de Frontiera, sub coordonarea procurorilor DIICOT din cadrul Structurii Teritoriale Iasi, desfasoara 13 perchezitii domiciliare…

- Trei barbați din Bistrița și Livezile sunt cercetați pentru furt calificat, dupa ce au sustras de la o ferma din Dorolea 11 vaci, care au fost duse la un abator din Suceava pentru a fi sacrificate. Prejudiciul care se cifreaza la 63.000 lei, a fost recuperat. In ultima zi din 2021, in urma investigațiilor…

- Pe podul dintre Coarnele Caprei și Focuri, la km: 26 + 890 se efectueaza urmatoarele lucrari: cofrare placa de racordare, montare carcase pe placa de racordare, aplicare amorsa in vederea realizarii hidroizolației. Pe podul de pe raza localitații Malaești, la km 30 + 080, se lucreaza la: cofrare consola…