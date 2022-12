Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, in jurul orei 18:30, plutonier adjutant Pașca Adrian și plutonier Petruse Andrei, din cadrul Postului de Jandarmi Montan Arieșeni, au fost solicitați, prin apel la 112, sa intervina pe drumul spre Varful Bihor, pentru a ajuta la scoaterea unui autoturism din zapada. Ajunși la fața locului,…

- Prima zi de iarna, primii fulgi de nea și pe drumul expres Craiova-Pitești. Potrivit unei postari pe Facebook a Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova, s-a acționat deja cu material antiderapant. „Utilajele de deszapezire ale DRDP Craiova acționeaza pe DEx 12 Craiova-Pitești, cu material antiderapant…

- Compania Comprest s-a pregatit pentru zilele in care va fi nevoie de deszapezirea strazilor. Deja s-a intervenit de cateva ori pe drumul de Poiana, iar pasajele, strazile in panta și sensurile giratorii sunt monitorizate in fiecare dimineața, de cand temperaturile nocturne au coborat aproape de 0 grade.…

- Un accident de circulație s-a produs vineri dupa-amiaza, in jurul orei 18.15, pe centura Valcele - Apahida.Coliziunea s-ar fi produs intre un autoturism condus pe o strada secundara, de un barbat in varsta de 56 de ani, din Cluj-Napoca și un autoturism condus pe DN VOCE de un barbat in varsta de 40…

- A nins ca in plina iarna la Borșa, in Maramureș, titreaza jurnalistii de la www.vasiledale.ro Drumul care leaga Maramureșul de Suceava a fost acoperit de omat. Drumarii au intervenit cu utilajele de deszapezire și au aruncat material antiderapant. Sursas: www.vasiledale.ro

- Autoritatile din Satu Mare au activat, luni, Planul Rosu de Interventie, dupa un accident in care au fost implicate un autoturism si un microbuz de transport persoane. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul s-a produs pe DN 19H, Centura municipiului Satu Mare. Conducatorul unui…

- Luni, 5 septembrie, la ora 12.04, polițiștii Postului de Poliție Sacel au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca, s-a produs un accident rutier cu victime la intersecția dintre D.N. 17C – Sacel cu D.J. 186. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca, in timp ce un…