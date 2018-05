Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, sambata, ca Europa trebuie sa depuna mai multe eforturi pentru a pune capat razboiului din Siria, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Merkel a precizat ca actuala situatie din Siria reprezinta ”una dintre cele mai mari tragedii…

- FBI ofera recompensa de 1 milion de dolari pentru informații despre jurnalistul Austin Tice, disparut in Siria in urma cu șase ani și despre care s-a crezut mult timp ca nu mai este in viața. Informațiile adunate de FBI in ultimele 18 luni indica faptul ca jurnalistul american Austin Tice este inca…

- In ultimele luni, s-a remarcat o intețire a presiunii puse pe Orientul Mijlociu, similara cu alte momente ale istoriei de concurența intre marile puteri SUA și Rusia. Totuși, situația din Siria este mult mai greu de ințeles decat pare, poate, la o privire istorica de ansamblu. Controlul exercitat de…

- Franta a facut publica sambata evaluarea sa privind ce s-a intamplat in orasul sirian Duma pe 7 aprilie, sustinand ca are destule dovezi care arata ca Bashar al-Assad se afla in spatele atacului cu arme chimice, scrie The Guardian.

- Un presupus atac chimic in Siria a provocat peste 70 de morti, intre care multi copii, si peste 500 de raniti, sustine organizatia de caritate USOSSM (Union of Medical Care and Relief Organizations). SUA si Rusia nu ajung la un acord privind raspunul la atacul chimic din Siria UPDATE: Papa Francisc…

- Politia turca a arestat 12 persoane suspectate de legaturi cu reteaua terorista Stat Islamic. In raidurile antiteroriste efectuate in capitala Turciei, 12 persoane au fost arestate.Majoritatea suspectilor nu este de nationalitate turca, iar, potrivit procurorilor, indivizii se ocupau cu…

- Rusia depune toate eforturile pentru evitarea izbucnirii unui conflict international major in Siria. "Facem totul pentru evitarea unui conflict international major in Siria. Depunem eforturi mari in acest sens, iar actiunile lansate in cadrul procesului politic sunt parte a acestui proces", a declarat…

- Administratia Vladimir Putin depune toate eforturile pentru evitarea izbucnirii unui conflict international major in Siria, afirma Vasili Nebenzia, ambasadorul rus la Natiunile Unite, citat de site-ul agentiei Tass. "Facem totul pentru evitarea unui conflict international major in Siria.…