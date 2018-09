Stiri pe aceeasi tema

- Nimeni nu si-a asumat raspunderea pentru anumite proceduri gresite ale Jandarmeriei la protestele din 10 august din Piata Victoriei, iar interventia jandarmilor a fost "disproportionata", a declarat, vineri, la RFI, liderul deputatilor UDMR, Attila Korodi, potrivit news.ro.Intrebat daca considera…

- Expertul in Securitate naționala, Claudiu Degeratu susține ca ministrul de Interne nu dorește desecretizarea raportului privind intervenția jandarmilor in Piața Victoriei de pe 10 august, deoarece acesta ar putea conține erori ale Jandarmeriei și chiar ingerințe politice.

- Parchetul General a anuntat in urma cu o saptamana ca a preluat ancheta privind intervenția jandarmilor, precizand ca se dorește investigarea unitara a cauzei, existand plangeri pe numele ministrului de interne, al prefectului și al conducerii Jandarmeriei. Ancheta se desfasoara insa cu incalcarea…

- USR spune ca ministrul va trebui sa raspunda in fata comisiei de aparare din Parlament de ce si-a intrerupt concediul si a fost la sediul MAI in seara de 10 august, daca nu a influentat in niciun fel in interventia Jandarmeriei, daca unitatile teritoriale ale Jandarmeriei se disloca la ordinul Ministrului…

- Parchetul General anunța, oficial, ca a preluat ancheta privind intervenția jandarmilor, precizand ca se dorește investigarea unitara a cauzei, existand plangeri pe numele ministrului de interne, al prefectului și al conducerii Jandarmeriei"In cursul zilei de astazi, 14 august 2018, procurorul…

- Ministrul de Interne Carmen Dan a declarat marti, referindu-se la interventia jandarmilor din Piata Victoriei, de vineri seara, ca nu are ce sa-si reproseze si ca Jandarmeria si-a coordonat toata interventia sub supravegherea unui procuror militar care a fost in piata, transmite News.ro . „Nu am ce…

- Scriitorul Mircea Cartarescu este de parere ca scopul ultim al violentelor din Piata Victoriei este acela de a intimida demonstrantii pe termen lung, scenariul fiind acelasi cu al mineriadelor. Prezenta la demonstratia de vineri, din Piata Victoriei, Ana Blandiana este de aceeasi parere, indemnand…

- Vicepresedintele Comisiei de Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala din Camera Deputatilor, deputatul PNL Ovidiu Raetchi, solicita audierea ministrului de Interne, Carmen Dan, si a sefilor Jandarmeriei direct implicati in interventia de la protestele de ieri seara, din Bucuresti. "Avand in vedere…