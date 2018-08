Anchetatorii asteapta acum si informatiile care au stat la baza interventiei. Prefectul Capitalei, Speranta Cliseru, refuza insa sa dea documentul prin care a cerut eliberarea zonei. La 4 zile de la solicitare, anchetatorii au primit planul de actiune, planul de interventie si jurnalul actiunilor operative. Chiar si asa Jandarmeria Romana refuza in continuare sa explice de ce militarii au intervenit cu atata brutalitate in Piața Victoriei pentru ca in final peste 450 de oameni sa fie raniți. Ionel Corbu, prim procuror la Parchetul Militar: “Exista elemente si indicii doveditoare privitor…