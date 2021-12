Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, o Ordonanta prin care se stabilesc conditiile in care pot fi omorati ursii periculosi. Deputatii au eliminat, in comisii, prevederea privind intravilanul localitatilor, parlamentarii justificand aceasta modificare prin faptul ca este necesara interventia in cazul ursilor si in zonele din afara localitatilor, in extravilan, in conditiile in care atacurile […] The post Interventia asupra ursilor periculosi se va putea face si in afara localitaților appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .