- Scene violente in trafic la Timișoara! Doua grupuri de tineri s-au luat la bataie intr-o parcare din oraș. Dupa ce și-au imparțit pumni și picioare, s-au urcat in doua autoturisme și s-au urmarit prin oraș. Totul a fost filmat de un trecator care se afla in zona.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti, o avertizare nowcasting Cod rosu de furtuna pentru anumite zone din judetul Bacau. Pagina de Facebook Meteoplus a publicat secvențe video care arata cum cade grindina in satul Coșnea, din județul Bacau, .ANM a informat ca in localitatile Asau, Agas…

- Un fenomen meteo rar a avut loc, duminica seara, in județul Dolj. O tornada a fost surprinsa langa Craiova, iar imaginile au fost postate pe rețelele de socializare. Locuitori din zona judetului Dolj au filmat si postat pe retelele de socializare, duminica seara, imagini cu o tornada. Potrivit celor…

- Liza Dmitrieva, in varsta de patru ani, este unul dintre cei trei copii care au fost uciși in bombardamentul de joi de la Vinița, pe o strada aglomerata dintr-un oraș care scapase relativ neatins de razboi. Mama ei a supraviețuit exploziei, dar are cu rani grave. Ultimele ore din viața micuței au fost…

- ■ la o luna de la prabusirea podului de la Lutca, autoritatile responsabile nu-s in stare sa monteze un semafor in „Intersectia mortii“ de la Gidinti ■ dupa ce podul a picat, intreg traficul din zona a fost deviat pe DN 15 D Roman - Gidinti ■ De la prabusirea podului de la Lutca – […] Articolul Dupa…

- Desire Azankpo (29 de ani), liber de contract dupa ce a retrogradat in liga secunda cu Dinamo, se antreneaza alaturi de Sadio Mane in Palma de Mallorca. Noul star al lui Bayern Munchen este in pre-sezon și impletește utilul cu placutul, in vacanța, alaturi de ex-dinamovist, cu care imparte o veche prietenie.…

- ■ verificarile inspectorilor de la ITM Neamt au scos la iveala o mari nereguli la patroni ■ pentru acestea, luna trecuta au fost aplicate amenzi care au depasit 202.000 lei ■ Luna mai a fost nefasta pentru mai multi nemteni aflati in timpul programului de munca. Angajatorii din judet au raportat la…

- Rusia a lansat un atac la scara larga din mai multe direcții asupra Ucrainei pe 24 februarie 2022. Autoritațile competente le-au recomandat cetațenilor sa se adaposteasca, insa ucrainencele au dat uitarii razboiul și au ieșit sa se relaxeze și sa se pozeze in ipostaze incendiare pe plaja.