Intersecţia de pe DN2 E85 către localitatea Florica, reconfigurată Intersectia de pe DN2 E85 catre localitatea Florica, zona in care de-a lungul anilor s-au produs numeroase accidente grave, urmeaza a fi sistematizata. Administratorii drumului au decis ca acolo sa fie realizate benzi de circulatie suplimentare pentru cei care vor sa iasa de pe drumul national. In intersectia cu drumul catre localitatea Florica, traficul va fi fluidizat si se va desfasura in siguranta datorita unor benzi suplimentare de circulatie ce urmeaza sa fie realizate acolo. Aceasta a fost solutia optima pentru prevenirea evenimentelor rutiere, dupa ce administratorii drumului au stabilit… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

