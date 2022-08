Interpretul Patric Hanganu a devenit tătic Patric Hanganu a facut marele anunț și i-a luat prin surprindere pe urmatorii sai virtuali. Interpretul a devenit tatic de citeva luni, dar a ales sa fie discret ținind departe de ochii curioșilor aceasta veste minunata, informeaza Noi.md cu referire la unica.md. Patric a vorbit pentru prima data despre frumosul eveniment. Deși este copleșit de fericire și emoții, a scris doar atit in drept Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

