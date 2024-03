Interpreta Anișoara Puică: "De mică am știut că vreau să cînt" Interpreta Anișoara Puica, deși vorbește mereu deschis despre creație și succesele profesionale, a menționat la o emisiune TV ca de la bun inceput cind a facut primii pași in scena și-a zis ca viața profesionala o va arata la toți, in schimb, cea personala va ramine o enigma. De mica era pasionata de muzica și visa sa urce pe scenele mari, iar la virsta de 12-13 ani, norocul i-a suris. „Ince Citeste articolul mai departe pe noi.md…

