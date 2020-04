Interpol: Traficanții de droguri folosesc servicii de livrare la domiciliu Politia spaniola a arestat in aprilie la Alicante si Valencia sapte persoane deghizate in curieri de livrare a produselor culinare la domiciliu care distribuiau cocaina si marijuana pe biciclete, motociclete si masini, releva intr-un comunicat organizatia de cooperare politieneasca internationala, cu sediul la Lyon, scrie Agerpres. Unele droguri au fost disimulate in rucsacurile de livrare […] The post Interpol: Traficanții de droguri folosesc servicii de livrare la domiciliu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Politia spaniola a arestat în aprilie la Alicante si Valencia sapte persoane deghizate în curieri de livrare a produselor culinare la domiciliu care distribuiau cocaina si marijuana pe biciclete, motociclete si masini, releva într-un comunicat organizatia de cooperare politieneasca…

