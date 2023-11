Stiri pe aceeasi tema

- Magnatul pro-rus fugar Ilan Sor, acuzat de autoritatile din Republica Moldova ca a supravegheat o schema de ”cumparare” a alegatorilor, a parasit Israelul in aceasta saptamana, dar nu se stie unde se afla, a declarat un oficial Interpol, citat de Reuters și Agerpres. Ilan Sor a fost condamnat la 15…

- Magnatul rus Aleksei Kuzmicev a fost retinut pentru interogatoriu in Franta in legatura cu presupuse fapte de evaziune fiscala si spalare de bani si pentru incalcarea sanctiunilor internationale, a anuntat marti Parchetul financiar francez, relateaza Reuters.Luni au avut loc perchezitii la domiciliul…

- 14 geniști ucrainieni care și-au pierdut membre in timpul razboiului dintre Rusia și Ucraina s-au intors pe front dupa ce s-au recuperat, scrie, miercuri, Reuters. Unul dintre cei 14 geniști care au ramas invalizi, Andrii Ilkiv, este tatal a patru copii și are 37 de ani. Spune ca pe campul minat exista…

- Madonna a dat startul turneului „Celebration” sambata la Londra cu o reprezentație care a demonstrat ca energia, carisma și apetitul pentru controverse nu s-au diminuat prea mult dupa patru decenii de cand este super-vedeta pop și dupa ce a fost la un pas de moarte la inceputul acestui an. Spectacolul…

- Preturile petrolului au crescut cu aproape 1% marti, revenindu-si dintr-o scadere la un minim al ultimelor doua saptamani atinse in timpul tranzactiilor, deoarece asteptarile privind o oferta mai stricta au depasit ingrijorarile ca perspectivele economice incerte ar putea reduce cererea, transmite Reuters,…

- Printul Harry i-a adus joi un omagiu regretatei regine Elizabeth II, intorcandu-se in Marea Britanie pentru a participa la o ceremonie de premiere cu o zi inainte de implinirea unui an de la moartea bunicii sale, relateaza Reuters.Harry vine doar ocazional in Marea Britanie de cand s-a mutat in California…

- Magnatul israelian Beny Steinmetz, condamnat la cinci ani inchisoare in Romania, a fost eliberat conditionat dupa ce a fost retinut in Cipru si urmeaza sa se prezinte din nou in fata instantei la 14 septembrie, a declarat miercuri un oficial al politiei cipriote, citat de Reuters. Potrivit purtatorului…

- Oficiali ucraineni din domeniul securitatii statului l-au desemnat pe puternicul om de afaceri Ihor Kolomoiski drept suspect intr-un caz de frauda si spalare de bani, a anuntat sambata, 2 septembrie, Serviciul de Securitate al tarii (SBU), potrivit agenției Reuters, preluata de Agerpres.Reuters noteaza…