- Romania nu este in centrul mass-mediei cand vine vorba de primirea refugiaților. Țara face multe pentru Ucraina. Exista un dezacord cu privire la problema livrarilor de arme, se arata intr-un articol al cotidianului Frankfurter Rundschau. Romania a fost laudata de mass-media germana, intr-un articol…

- Noile dinamici produse in Europa de Est de razboiul ruso-ucrainean au subrezit pana la punctul de rupere alianta regionala cunoscuta ca Grupul de la Visegrad, noteaza mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Banca Mondiala a revizuit in scadere estimarea privind cresterea economiei Romaniei pentru anul 2022, cu 2,4 puncte procentuale fata de previziunile pe care le facuse in ianuarie, la 1,9%, avertizand ca riscurile de incetinire, legate de razboiul din Ucraina si de evolutia variantelor de Covid-19, sunt…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a subliniat joi ca invazia rusa in Ucraina nu doar ca a afectat securitatea in Europa, ci si a "zdruncinat intreaga ordine internationala", transmite EFE.

- France24 face referire la alegerile legislative care vor avea loc duminica in Ungaria. Razboiul din Ucraina este “ghimpele din coasta lui Viktor Orban in ajunul alegerilor legislative”, opineaza media franceza. France24 arata ca “in Ungaria, razboiul din Ucraina a intrat ca subiect principal in campania…

- Presedintele Frantei anunta ca la summit-ul G7 care a avut loc joi, la Bruxelles, s-a discutat despre solidaritate in ceea ce priveste gestionarea milioanelor de refugiati din Ucraina, despre solidaritate in domeniul energiei, dar si despre solidaritate alimentara. „Ucraina, ca si Rusia, sunt foarte…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat ca sanctiunile occidentale impotriva Rusiei au "efecte, care vor deveni mai drastice pe zi ce trece". Cu toate acestea, cancelarul a subliniat ca intreruperea aprovizionarii cu energie din Rusia trebuie sa fie "usor de gestionat" pentru statele europene. De asemenea,…

- Din cate știm, dictatorii, strategii militari, oamenii politici și cei asimilați acestora, implicați in evenimente teribile, sfarșesc in cel mai bun caz in fața unor tribunale locale sau internaționale, și de ce nu, sub competența cercetatorilor. Razboiul din Ucraina se duce pe doua fronturi, unul dintre…