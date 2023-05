Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia internationala de cooperare a fortelor de politie Interpol a anuntat miercuri lansarea unei campanii inedite care se adreseaza publicului larg si menita sa ajute la identificarea trupurilor a 22 de femei gasite de-a lungul mai multor decenii in Germania, Belgia si Olanda, anunța AFP.

