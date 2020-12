Interpol atenţionează statele membre să se pregătească pentru acţiuni ale crimei organizate centrate pe vaccinurile anti-coronavirus Organizatia internationala Interpol a transmis miercuri un mesaj de avertizare catre cele 194 de tari membre, indemnate sa se pregateasca pentru actiuni ale crimei organizate centrate pe vaccinurile impotriva coronavirusului, relateaza AFP. Intr-o atentionare de securitate de nivel portocaliu, organizatia de cooperare politieneasca internationala, cu sediul in orasul francez Lyon, avertizeaza asupra unei "potentiale activitati criminale legate de contrafaceri, furturi si promovarea ilegala de vaccinuri impotriva COVID-19 si a gripei". "Pandemia a facut deja loc unei activitati pradatoare si oportuniste… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

