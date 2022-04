Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova interzice exporturile de grau și porumb pe perioada starii de urgența, incepand cu data de 1 martie, decizia fiind luata pentru a crește siguranța alimentara a țarii in aceasta perioada de risc, potrivit oficialilor de la Chișinau. Masura a fost anunțata la ultima ședința a Comisiei…

- Anterior, Ucraina a inceput sa isi testeze reteaua de electricitate, in vederea deconectarii de la reteaua legata de Belarus si alte state foste sovietice si conectarii la o retea europeana. Totodata, guvernul ucrainean a ordonat centralelor energetice sa treaca la utilizarea de gaze naturale pentru…

- Primaria și Consiliul Local Mioveni, prin Centrul Cultural Mioveni, ofera distincția “Diploma de Aur” și un premiu in valoare de 500 lei, cuplurilor din Mioveni care implinesc 50 de ani de casatorie neintrerupta, in cursul acestui an. Inscrierile cuplurilor se fac pana pe 15 septembrie, iar premierea…

- O angajata de la Protectia Copilului Brasov a prezentat o diploma de Bac falsa la angajare. Aceasta a ajuns administratoare a unui centru timp de 20 ani. Acum, ca totul a iesit la iveala, sunt verificate toate actele de studii ale angajatilor.

- Șeful marinei germane și-a dat demisia dupa ce a fost criticat atat in țara, cat și in strainatate pentru comentariile pe care le-a facut cu privire la Ucraina și Rusia , care au devenite virale, relateaza Euronews. Viceamiralul Kay-Achim Schonbach a declarat vineri, in timpul unei vizite in India,…

- Integritatea candidaților la funcția de membru in Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) va fi evaluata de catre o comisie speciala. In acest sens, Guvernul a aprobat astazi proiectul de lege privind unele masuri aferente selectarii candidaților la funcțiile…

- Din acest an, admiterea la Medicina și Farmacie, in Iași, se va realiza doar prin examen: test grila cu subiecte pe care candidații au la dispoziție 3 ore pentru a le rezolva, potrivit metodologiei adoptate de catre Senatul Universitații de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași. Pana acum,…

- Bugetarii considerați specialiști in domeniul lor de activitate pot obține locuințe ANL destinate inchirierii. Este vorba despre specialiștii din invațamant, sanatate, sectorul de aparare naționala, ordine publica, siguranța naționala și ai autoritaților judecatorești. Aceștia pot sa depuna in perioada…