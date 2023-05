Stiri pe aceeasi tema

- Povestea unui vițel furat și abandonat de doi barbați din Aiud. Ce pdeapsa au primit hoții și cum au fost descoperiți La șase ani de la furtul unui vițel din curtea unui gospodar din Aiud, doi barbați și-au aflat pedepsele pentru furt. Este vorba despre un furt petrecut in 3 septembrie 2017, care a…

- Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum cei doi hoți l-au luat in vizor pe batran inca de cand acesta a ridicat banii de la ghișeu. L-au urmarit tot drumul, pana in scara blocului. Acolo, unul dintre ei a ramas la intrare, de paza. Celalalt l-a urmarit in continuare pe batran.Jaful…

- Poliția canadiana investigheaza un jaf comis in Aeroportul Internațional Pearson din Toronto in urma caruia hoții au furat aur și alte bunuri in valoare de 15 milioane de dolari, informeaza BBC.

- SOLUȚIE… Cei patru indivizi prinși la furat cabluri de la rețelele de telefonie mobila de pe raza comunelor din zona Huși au fost prezentați instanței de judecata, pentru verificarea masurii preventive. Doi dintre ei nu au avut noroc sa iasa de dupa gratii, insa in cazul celorlalți doi, judecatorul…

- Lucrarile la drumul de legatura catre podul peste Dunare stagneaza in județul Braila la trecerea la nivel cu calea ferata. Pasajul peste liniile CFR este aproape gata insa doi stalpi trebuie mutați.

- Parcul Bradet, aflat in municipiul Petroșani, a fost calcat de hoti. Dar nu de orice fel de hoti. De infractori care fura WC-uri. Toaleta ecologica a fost extrasa de la locul ei de niste localnici. Hoții au dus WC-ul acasa. Politistii i-au gasit dupa camerele video Infracțiunea a fost surprinsa pe camerele…

- O persoana cu o cagula pe fata a amenintat cu cutitul, duminica noapte, o vanzatoare dintr-o benzinarie aflata la intrare in statiunea Lacu Sarat si a furat aproximativ 10.000 lei, informeaza luni IPJ Braila, citat de Agerpres. Politistii au fost sesizati prin apel 112 de catre vanzatoarea de la o benzinarie…

- Podul provizoriu care a fost furat era amenajat in zona localitații sucevene Luncușoara, pe DJ 208 A. Acesta trebuia sa asigure o ruta pentru localnici pana la finalizarea lucrarilor.Podul era compus din tuburi din beton precomprimat de cate 2,5 metri lungime și avea doua randuri de cate șase tuburi,…