Internetul rapid va fi un drept garantat prin lege în Germania Germanii vor putea beneficia în scurt timp de dreptul legal la o conexiune de internet rapida, în conditiile în care ritmul lent al digitalizarii în unele parti ale tarii se profileaza ca una dintre temele de campanie în perspectiva alegerilor legislative din septembrie, relateaza dpa și Agerpres.



Parlamentul de la Berlin a aprobat joi un proiect de lege care le acorda cetatenilor dreptul de a solicita conexiuni de internet mai bune de la jumatatea anului viitor.



Proiectul, care mai trebuie aprobat de Bundesrat, organismul legislativ care reprezinta…

Sursa articol: hotnews.ro

