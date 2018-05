Internetul, o ameninţare pentru speciile de animale sălbatice (IFAW) Fildes, crocodili impaiati, blana, dar mai ales testoase, papagali si chiar ursi sau feline mari: comertul online constituie o amenintare la adresa speciilor de animale protejate, a avertizat miercuri Fondului international pentru bunastarea animalelor (IFAW), citat de AFP. Organizatia a facut apel la elaborarea unor reglementari specifice in acest domeniu. Expertii IFAW au analizat in 2017, timp de sase saptamani, anunturile publicate in mediul online (numai pe siteuri cu acces liber) din patru tari europene - Franta, Rusia, Germania si Marea Britanie. Rezultatul: 11.772 exemplare de specii salbatice… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

