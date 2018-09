Internet Wireless in 4.500 de scoli, cu 210 milioane de lei. Ce scoli au prioritate

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei promite internet wireless in 4.500 de scoli, un proiect in valoare de 210 milioane de lei. Din aceasta suma, peste 80% – adica 177 de milioane de lei – e asigurata din fonduri europene nerambursabile. Internetul wireless va fi implementat, cu prioritate, in școli de nivel gimnazial.…

- Vicepremierul Paul Stanescu a afirmat luni, la Casa Fotbalului, ca fotbalul ar trebui sa fie un serviciu public pentru populatie precum transportul, apa sau canalul. Confrom unui studiu al FRF, fotbalul romanesc ar avea un impact estimat de 740 de milioane de euro, prin contributie la economia locala,…

- „Nu exista nicio piedica pentru Administrația Prezidențiala, sa antameze vreo cheltuiala, sa declanșeze vreo procedura pentru ca i s-a diminuat creditul bugetar, adica banii lichizi, dar a ramas creditul de angajament. In momentul in care Ministerul de Finanțe, Guvernul prin OUG, ii lasa unei…

- Romania s-a alaturat clubului de tari din fostul bloc comunist care pariaza pe businessul cinematografic, crescand rambursarile partiale pentru productia de filme de la 20-25% pana la 35%, potrivit Variety. Dupa mai mult de un deceniu de discutii, negocieri si amanari, guvernul a aprobat…

- Peste un milion de vouchere de vacanța au fost emise pe hartie și pe suport electronic intre ianuarie și aprilie 2018. Valoarea acestora este de 12,5 milioane de euro, suma fiind de trei ori mai mare fața de cea din perioada similara a anului trecut și de aproape noua ori mai mare fața de primele…

- Guvernul vrea sa acorde ajutoare de stat in valoare totala anuala de 50 de milioane de euro, pana in 2020, producatorilor de film care vor promova identitatea culturala nationala si a minoritatilor nationale din Romania, dar si zone geografice sau un oras din tara.