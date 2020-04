Internet banking, atacat cibernetic. Ce spune SRI că s-a întâmplat Serviciul Roman de Informatii a transmis ca in luna aprilie a fost identificata o campanie de atacuri cibernetice a unei grupari de criminalitate cibernetica care utilizeaza troianul bancar Qbot. Acest troian vizeaza preponderent clientii organizatiilor din domeniul financiar-bancar din SUA, Romania, Canada si Grecia. Conform SRI, intr-o masura mai redusa, Qbot a vizat si clienti […] The post Internet banking, atacat cibernetic. Ce spune SRI ca s-a intamplat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

