Constanta. Tanara, lovita pe trecerea de pietoni, pe bulevardul Aurel Vlaicu (galerie foto)

Luni, in jurul orei 16.20, o femeie, in varsta de 28 de ani, din Constanta, a condus un autoturism pe bulevardul Aurel Vlaicu, dinspre strada Baba Novac catre bulevardul Tomis, unde in dreptul trecerii pentru pietoni,… [citeste mai departe]