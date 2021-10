Internauții și-au făcut de cap pe pagina premierului Cîțu: “Iubi, ți-am făcut programare la AJOFM” Internauții au facut spectacol pe pagina de Facebook a premierului Florin Cițu, dupa demiterea Guvernului prin moțiune de cenzura. Pagina oficiala a premierului are peste 63.000 de urmaritori. “Iubi, ți-am facut programare la AJOFM”, i-a scris unul dintre cititori, aluzie la reclama facuta de Agenția Forțelor de Munca. “Mayday! Mayday! Superman is down!”, a scris […] The post Internauții și-au facut de cap pe pagina premierului Cițu: “Iubi, ți-am facut programare la AJOFM” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a facut o scurta vizita la Spitalul Universitar de Urgența București, insoțita fiind de președintele Iohannis și premierul Florin Cițu. In decorul perfect din incaperea spitalului, unde oficialul european a fost invitat, internauții au remarcat ceva…

- O filmare in care un jucator de golf este alergat de un pui de elan pe un teren de golf a fost postata pe pagina de Facebook a Ambasadei Suediei la Bucuresti dupa ce presedintele Klaus Iohannis a indemnat la practicarea golfului. ”Doar daca faci si jogging”, este mesajul care insoteste filmuletul de…

- Deputatul PSD Laura Vicol a postat, pe Facebook, o critica dura la adresa “alianței” pentru moțiunea impotriva premierului Florin Cițu, stabilita joi de USR PLUS cu AUR. “USR + AUR = LOVE In curtea școlii ar fi mers, dar cand dai foc Romaniei și pe urma bați palma cu cei pe care susțineai […] The…

- Ludovic Orban a declarat din nou, miercuri, ca Florin Citu nu a comis o contraventie in Statele Unite, așa cum a susținut in fața ziariștilor, ci o infractiune care in acest moment, in SUA, nici macar nu se mai șterge din cazier, fiind considerata grava. „Asupra acestui punct de vedere s-au pronuntat…

- Fost primar timp de 25 de ani in Alba-Iulia, eurodeputatul PNL Mircea Hava lanseaza, miercuri, intr-o postare pe Facebook, un atac dur la adresa premierului Florin Cițu, dupa ce acesta s-a referit la primari ca fiind „vehicule”. Hava spune ca declarația premierului este de natura sa-i supere pe primarii…

- Deputatul USR-PLUS Emanuel Ungureanu il ataca dur, miercuri, intr-o postare pe Facebook, pe Florin Cițu in scandalul legat de documentul cu antetul Guvernului, transmis și semnat de o consiliera de stat, cu indicații catre liderii PNL pentru susținerea premierului la șefia partidului. “De ce nu vine…

- Echipa de comunicare a premierului Florin Cițu a pus la punct o strategie pentru alegerile interne bazata, printre altele, pe denigarea lui Ludovic Orban. Liderii sunt puși sa iasa mai mult la TV, sa obțina informații și sa spuna in discursuri și postari motivele pentru care Florin Cițu este singura…

- Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a fost anunțat joi, in cadrul ședinței de Guvern, de catre premierul Florin Cițu, ca a fost schimbat din funcție. La scurt timp, Nazare a postat un mesaj pe Facebook in care arata masurile adoptate in ședința de Guvern, pe zona finanțelor. Alexandru Nazare 3min · …