Stiri pe aceeasi tema

- Este o intrebare la care insistam sa obținem un raspuns de la instituțiile abilitate ale statului, intrucat suntem in posesia unor dovezi care conduc la concluzia ca primarul este cel care a ordonat ca sa fie dat afara șoferul complexului Ștefanescu Ionel, fiindu-i inscenat un pretins furt de produse…

- Aceasta este intrebarea la care așteptam raspuns de la organele abilitate ale statului care nu mai pot ignora dezvaluirile pe care le-am facut și le facem in continuare, intrucat informațiile pe care le avem, conduc și catre primarul municipiului Dulce Marius Grigore, care, potrivit surselor noastre,…

- Trei vidre de la o gradina zoologica din SUA s-au racorit intr-o galeata plina cu gheața pe timp de canicula. La gradina zoologica din statul american Oregon, ingrijitorii s-au vazut nevoiți sa vina cu idei noi ca sa le racoreasca pe trei dintre vidrele care locuiesc acolo. Tilly și puii ei adoptați,…

- Peste 100 de animale vii au fost gasite in bagajale a doua femei pe aeroportul Suvarnabhumi din Bangkok. Specialistii solicitati la fata locului au descoperit doi porci spinosi, 35 de testoase, 50 de soparle si 20 de serpi, potrivit CNN.Oficialii thailandezi au afirmat ca valizele apartineau unor femei…

- Doi tigri si un urs, ultimele animale ramase la gradina zoologica din Phuket, Thailanda, au fost salvate marti, dupa ce stabilimentul si-a inchis portile anul trecut din cauza pandemiei, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Imagini uimitoare dintr-o gradina zoologica din Romania. Mii de oameni au fost martorii unei scene fantastice. O leoaica in varsta de 17 ani a fost in prim-plan. Cei aflați deja in parc au venit inițial sa sarbatoreasca aici Ziua Internaționala a Copilului, ulterior au vazut ce s-a intamplat. ,,A ales…

- In regiunea Penza, intr-un apartament mic locuiește o frumoasa puma pe nume Messi. Maria și Alexandru au vazut puma la gradina zoologica de contact Saransk, pisica avea doar opt luni și era foarte mica și bolnava. Era unul dintre cei 3 pui nascuți in gradina zoologica a orașului, la virsta de 3 luni…

- Msituni, un pui de girafa de la gradina zoologica din San Diego, SUA, care s-a nascut cu malformații la membrele din fața, poate sa mearga! Intervenția unica de protezare a fost efectuata de o echipa de ortopezi condusa de dr. Ara Mirzaian, noteaza The Guardian . Personalul parcului californian se temea…