Internaționalului moldovean, Vladislav Blănuță, transferat definitiv la FCU Craiova: Ce preț a achitat clubul român Federația Moldoveneasca de Fotbal informeaza ca FCU Craiova a anunțat, oficial, transferul definitiv al internaționalului moldovean, Vladislav Blanuța. Clubul craiovean a facut un comunicat in care se spune ca Vladislav Blanuța a fost achiziționat definitiv de la formația italiana Pescara, in schimbul sumei de 250.000 de euro. Oltenii au platit mai puțin cu 150.000 de euro decat prevedea ințelegerea inițiala. Trupa din „Cizma” va primi și 20% dintr-un ulterior transfer al lui Vladislav Blanuța de la FCU Craiova. Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…

Sursa articol si foto: unimedia.md

