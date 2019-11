Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry le-a trimis un mesaj de sustinere jucatorilor Angliei inaintea finalei de la Cupa Mondiala de rugby cu Africa de Sud, a declarat rugbistul Sam Underhill."Ne-a trimis un mesaj de sustinere. Ne-a aratat o fotografie cu fiul sau, Archie, imbracat in tricoul Angliei. A fost frumos…

- Cristina Neagu, cea mai buna jucatoare a lumii in 2010, 2015, 2016 si 2018, a fost inclusa in lotul largit al nationalei Romaniei pentru Campionatul Mondial de handbal feminin care va avea loc in Japonia, intre 30 noiembrie si 15 decembrie, potrivit site-ului FRH. Selectionerul suedez Tomas Ryde si…

- Ivelin Popov, capitanul nationalei Bulgariei, s-a declarat rusinat de incidentele rasiste produse fanii bulgari la meciul cu Anglia, din preliminariile Euro-2020, potrivit news.ro.La pauza, Popov, 31 de ani, 88 de selectii, a mers la galerie si a incercat sa-i faca pe suporteri sa inceteze…

- Romania și Norvegia se infrunta astazi, de la 21:45, pe Arena Naționala. Selecționerul Cosmin Contra l-a lasat in afara liste de 23 de jucatori pe Iulian Cristea, fundașul central de la FCSB. Romania - Norvegia e liveTEXT AICI de la ora 21:45. Meciul poate fi urmarit la TV pe Pro TV. ...

- Meciul dintre selectionatele de fotbal ale Bulgariei si Angliei, din preliminariile EURO 2020, desfasurat luni seara, la Sofia, nu a fost suspendat de arbitru, in ciuda insultelor rasiste adresate de fanii bulgari unor jucatori englezi, transmite AFP. Anglia a dominat categoric jocul si s-a impus cu…

- Jucatorul lui Liverpool Harvey Elliott, 16 ani, a fost suspendat 14 zile din fotbal dupa ce a postat pe Snapchat un video in care cu un derapaj la adresa lui Harry Kane. Imaginile publicate pe 1 iunie de fotbalist il aratau pe acesta alaturi de un prieten, adresandu-i-se lui Harry Kane (atacant la Tottenham…

- Federația Engleza de Fotbal a anunțat, joi, ca mijlocașul James Maddison a fost scos din lotul naționalei Angliei pentru urmatoarele doua meciuri din preliminariile EURO 2020, contra Cehiei și Bulgariei, potrivit Mediafax.Potrivit Federației Engleze, Maddison s-a imbolnavit, iar selecționerul…

- Jucatorii din selectionata de fotbal a Angliei sunt pregatiti sa iasa de pe teren daca vor fi victimele unor manifestari rasiste cu ocazia meciurilor din preliminariile EURO 2020 cu Cehia si Bulgaria, a declarat atacantul Tammy Abraham, citat de BBC.