International Summer Law School la Târgu Mureș Ediția a XIII-a a taberei internaționale a școlii de drept va avea loc in perioada 20 – 25 septembrie la Teatrul de Vara/ Hotel Imperial Targu Mureș. Programul taberei: Duminica, 20 septembrie – primirea participanților; Luni, 21 septembrie – ora 10.00 – Conferința ,,Ideea europeana – de la filosofie la acțiune, drept, economie, politica și … Post-ul International Summer Law School la Targu Mureș... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

