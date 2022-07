International Student Week in Timișoara revine după doi ani:…

ISWinT (International Student Week in Timișoara), tradiționalul festival intercultural și educațional organizat de voluntarii din Liga Studenților din Facultatea de Automatica și Calculatoare (Liga AC), impreuna cu Universitatea Politehnica din Timișoara inca din anul 1994, revine dupa doi ani in care s-a desfașurat doar online, cu entuziasmul și motivația de a realiza o experiență de […]