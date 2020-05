Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii din Brașov au anunțat public de ce a fost luata decizia de a nu se interna copii cu aparținatoare pe timpul starii de urgența și ulterior starii de alarma, decizie care a fost indelung dezbatuta pro și contra in mediul online. „Pentru a asigura…

- Politistii doljeni au desfasurat activitati pentru prevenirea victimizarii copiilor prin intermediul aplicațiilor de invațare online. In contextul desfașurarii in aceasta perioada a cursurilor școlare, in mediul on-line, polițiștii s-au adaptat și desfașoara activitați de prevenire a victimizarii copiilor…

- Posta Romana va distribui catre populatie, odata cu trimiterile postale si drepturile sociale, materiale de informare privind prevenirea infectiei cu COVID-19, initiativa beneficiind de sprijinul UNICEF, a anuntat operatorul postal intr-un comunicat de presa, potrivit Agerpres.In prima faza,…

- UPDATE, 29 aprilie 2020 – Inca trei copii si un angajat, de la Centrul rezidential pentru copii cu handicap sever “Sf. Andrei” din Iasi au fost depistati cu noul coronavirus. Ancheta epidemiologica a fost declansata dupa ce ieri a aparut primul caz. Este vorba despre un copil de 9 ani care facea dializa…

- Dr. Andreea Moldovan, medic primar de boli infecțioase și medic specialist epidemiolog la Spitalul de Boli Infecțioase din Brașov a acordat, recent, un interviu platformei media Hotnews, prilej cu care a vorbit atat despre modul de raspandire al noului coronavirus, cat și despre masurile de siguranța…

- Asociatii de psihologi, educatori si parinti au cerut guvernului Italiei sa se gandeasca si la copii, obligati de trei saptamani - ba chiar de peste o luna, in cazul celor din nordul tarii -, sa stea inchisi in case pentru a evita contagierea cu coronavirus si sa li se permita sa iasa macar o ora…

- Primaria Aiud aduce la cunoștința cetațenilor ca incepand de astazi, 17 martie 2020, a intrat in vigoare Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant. In consecința, daca: – aveți copii cu varsta…

- Spitalul de Boli Infectioase Brașov, rezervat strict pentru internarea pacientilor cu coronavirus! Pacientii de la Infectioase vor fi transferati intr-un pavilion de la Spitalul TBC. Unitatea de Infecțioase va fi declarata „Spital Coronavirus”! Spitalul de Boli Infectioase va…