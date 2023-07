Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joe Biden, a discutat, luni, cu premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, despre reformele judiciare din Israel si l-a invitat sa efectueze o vizita la Washington, potrivit cotidianului The Jerusalem Post.Guvernul Israelului a comunicat ca premierul Benjamin Netanyahu a acceptat…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a fost externat duminica din spital, dupa ce a fost internat sambata pentru deshidratare. Seful guvernului israelian, in varsta de 73 de ani, a fost transportat de urgenta sambata la Spitalul Sheba.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost internat sambata la spital, din cauza deshidratarii provocate de valul de caldura care afecteaza in aceste zile Israelul. Intr-un clip video publicat de echipa sa, Netanyahu le-a atras atenția israelienilor sa fie atenți și sa se hidrateze in aceasta perioada.…

- Benjamin Netanyahu s-a plans de dureri in piept, dar era „pe deplin conștient” in drum spre Spitalul Sheba din orașul Tel Hashomer, unde a fost internat de urgența sambata, a transmis postul israelian de televiziune Canalul 12, citat de Reuters. Biroul premierului israelian a transmis ca acesta este…

- In varsta de 73 de ani, Benjamin Netanyahu s-a plans de dureri in piept, dar era „pe deplin conștient” in drum spre Spitalul Sheba din orașul Tel Hashomer, unde a fost internat de urgența sambata, a transmis postul israelian de televiziune Canalul 12, citat de Reuters.Birul premierul israelian a transmis…

- Demonstranții și protestatarii au oprit pentru scurt timp accesul la un port maritim major israelian marți (3 iulie), inainte de o convergența in masa planificata, pe principalul aeroport al țarii, deoarece criza ce ține de o jumatate de an, din cauza propunerilor de revizuire judiciara a guvernului,…

- Guvernul va analiza, vineri, spre aprobare, proiectul de ordonanta de urgenta privind gestionarea si controlul cheltuirii banilor publici. La sedinta de miercuri, premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca actul normativ va fi adoptat vineri. „Doresc sa fac referire la proiectul de ordonanta de urgenta privind…

- Partidul lui Ludovic Orban cere demiterea de urgenta a ministrului FinantelorPresedintele Partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban, a solicitat, luni, demiterea "de urgenta" a ministrului Finantelor, Adrian Caciu, pentru "gravitatea minciunilor" din legile bugetului de stat si asigurarilor sociale…