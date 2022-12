Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au livrat Ucrainei primul transport de echipamente electrice, au declarat luni oficiali americani. Este vorba despre prima parte a ajutorului pe care Washingtonul il ofera pentru a sprijini infrastructura energetica a țarii atacate intens de Rusia, scrie Reuters.

- Iranienii care traiesc in Ucraina au participat vineri (28 octombrie) la un protest in centrul Kievului impotriva guvernului iranian și a livrarilor de drone iraniene catre Rusia. Ucraina a doborat pana in prezent peste 300 de drone iraniene Shahed-136 ‘kamikaze’, a declarat vineri purtatorul de cuvant…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri seara ca lupte extrem de dure se dau in prezent langa Bahmut, oras din regiunea Donetk in estul Ucrainei, o tinta prioritara pentru armata rusa de luni de zile, transmite AFP. „Situatia din prima linie nu cunoaste schimbari semnificative.…

- Cancelarul german Olaf Scholz a condamnat joi atacurile rusesti cu drona asupra tintelor civile din Ucraina si a spus ca "astfel de tactici ale pamantului parjolit nu vor ajuta Rusia sa castige razboiul", relateaza DPA, Reuters si AFP.

- Guvernul britanic a anunțat luni, 26 septembrie, un nou pachet de sancțiuni legate de ceea ce a descris drept referendumurile „false” ale Moscovei din patru regiuni din estul Ucrainei pentru anexarea la Rusia , relateaza Reuters și Hotnews . Luni, cetațenii din patru regiuni ale Ucrainei au fost forțați…

- Publicația ungara Magyar Nemzet l-a citat pe Viktor Orban spunand ca sancțiunile UE au condus la creșterea prețurilor la gaze și a inflației, iar daca aceste masuri ar fi abandonate, prețurile gazelor ar scadea imediat cu 50%, in timp ce și inflația ar scadea, relateaza Reuters . Conform ziarului care…

- Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a cerut ca sancțiunile impotriva Rusiei sa fie eliminate. Orban, un critic dur al sanctiunilor UE impotriva Moscovei din cauza invaziei acesteia in Ucraina, a facut aceste remarci in cadrul unei reuniuni cu usile inchise a membrilor partidului sau, miercuri, inainte…

- Polonia a semnat vineri un contract cu Coreea de Sud pentru a cumpara 48 de avioane de lupta ușoare. Varșovia urmarește sa-și intareasca armata pe fondul preocuparilor de securitate legate de razboiul pornit de Rusia in Ucraina, relateaza Reuters.