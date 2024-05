Stiri pe aceeasi tema

- Un pasager al Royal Caribbean a murit dupa ce a sarit de pe cel mai mare vas de croaziera din lume, in prima noapte a calatoriei sale de o saptamana. Barbatul, a carui identitate nu a fost dezvaluita, s-a aruncat in apa de la o inaltime de peste 80 de metri, de pe uriașa nava Icon of the Seas.

- Catalogul celebrului lanț de magazine conține cateva surprize ce vor fi adaugate imediat pe listele de cumparaturi ale clienților din toate colțurile țarii. Mai multe gadgeturi la prețuri mici urmeaza sa intre in aceasta saptamana in oferta Lidl. Prețurile pleaca de la 49,99 de lei pentru un pulsoximetru…

- O tanara din SUA a ramas parțial paralizata dupa ce artistul ei preferat s-a aruncat de pe scena la un concert. Barbatul a aterizat peste fata care a suferit leziuni la coloana vertebrala. Incidentul a avut loc la un concert susținut in Buffalo, New York. Femeia de 24 de ani a ajuns la spital dupa […]…

- In ciuda manevrelor de resuscitare efectuate, barbatul a decedat, informeaza IPJ Dambovița, Polițiștii fac cercetari pentru stabilirea circumstanțelor in care s-a produs evenimentul, a mai aratat sursa citata, potrivit Targoviște News.„La data de 10 mai a.c., in jurul orei 17.27, polițiștii din cadrul…

- In judetul Neamt, cateva cazuri de sinucidere petrecute in acest an au frapat prin modul in care victimele au ales sa-si puna capat zilelor. In unele situatii, motivul gestului extrem va ramane un mister

- Cazul George Floyd, care a avut loc in 2020, și care a aruncat in aer America aducand proteste violente, s-a repetat la 4 ani distanța! Și de aceasta data, oamenii legii au dat dovada ca nu au invațat nimic și au intervenit la fel cum au facut-o colegii lor, in 2020. Un barbat a decedat […] The post…

- Cateva zeci de producatori de tomate din judetul Olt au inceput sa recolteze si vand tomatele la preturi intre 25 lei si 32 de lei pe kilogram la plecarea din ferma catre comercianti. Problema cea mare e ca, la taraba, rosiile ajung sa coste 50 lei/kg. Comerciantii pun un adaos comercial prea mare De…

- Leurda este vedeta in piețe. Dupa valul de scumpiri, mai ales la produsele de post, acest „usturoi salbatic”, dupa cum mai este numita leurda, se vinde la cele mai mici prețuri. Pe langa asta are și o mulțime de proprietați curative, iar specialiștii ne recomanda sa o integram in dieta noastra. Prețurile…