- Un numar de 14 perchezitii domiciliare au fost efectuate joi in judetul Brasov, intr-un dosar penal privind fapte de coruptie, fiind vizate si doua institutii publice, au informat reprezentantii Directiei Generale Anticoruptie (DGA).Citește și: Ion Cristoiu profețește RUPEREA PSD: jocul SRI…

- MetLife, grupul din care face parte Metropolitan Life, anunța reinnoirea parteneriatelor cu Special Olympics și Habitat for Humanity, pentru a oferi angajaților din piețele din Europa, Orientul Mijlociu și Africa (EMEA) posibilitatea de a se oferi voluntari in proiecte comunitare. Cei 4.000 de angajați…

- Ca Biserica a devenit o afacere, și una profitabila, e deja de notorietate. Mai nou, in Gorj, pentru a putea merge ”in loc luminat, in loc cu verdeața, in loc de odihna, de unde a fugit toata durerea, intristarea și suspinul”, trebuie sa treci, negreșit, pe la Arhi San Lazarus SRL, o firma…

- Polițiștii Serviciului de Ordine Publica cerceteaza o societate comerciala pentru infracțiuni silvice. Polițiștii cerceteaza o societate comerciala din Livada, a carei lucratori au taiat fara drept și sustras 19 arbori de diferite specii, in valoare de 22.7687 de lei, de pe raza localitații Lipova.…

- O scena incredibila s-a petrecut intr-un salon de pompe funebre, cand un ”mort” a ieșit din sicriu - evident, o gluma filmata, care s-a viralizat pe Internet.Cei doi mutau un sicriu in salonul de pompe funebre, cand victima farsei a ridicat capacul pentru a aranja mai bine corpul.

- Cand treci printr-un eveniment nefericit, este foarte greu sa iei decizii. Nu pentru ca te simti depasit de situatie, ci pentru ca starea ta psihica si afectiva din acel moment te va afecta foarte mult. Inmormantarea este ultimul contact al persoanei decedate cu lumea celor vii, asa ca de…

- Apple si-a avertizat angajatii sa nu mai divulge informatii interne despre planuri viitoare ale companiei. atragand atentia asupra consecintelor legale ale actiunilor de divulgare de secrete, aceasta fiind una din cele mai mari miscari ale companiei gigant din IT pentru protectia informatiilor si…

- Episcopia Slatinei administreaza o firma de pompe funebre si le cere preotilor sa atraga enoriasii care se afla pe patul de moarte. Episcopul Sebastian le promite slujitorilor Domnului ca vor avea doar de castigat daca se vor implica 100% in noul business.