- Interlopul din Targoviște este un client vechi al Poliției din Dambovița. El a realizat transmisiunea live pe facebook dupa ce a ramas fara permis, fiind depistat in trafic conducand sub influența substanțelor interzise. S-a filmat, fluturand o arma incarcata cu gloanțe și o grenada, amenințandu-l pe…

- Șeful organizației interlope a reușit sa fuga cu doar doua ore inainte de percheziții. Potrivit presei locale, Mladin ar fi fost informat din interior de intenția polițiștilor.Un lucru este sigur: capul mafiei țigarilor de la Arad a fost urmarit de DIICOT mai multe luni. Potrivit unor stenograme, Mladin…

- Și-ar fi amenințat soția cu moartea: Ordin de protecție provizoriu și dosar penal pentru un barbat de 49 de ani, din Șard Un barbat de 49 de ani, din Șard, s-a ales cu ordin de protecție provizoriu și dosar penal dupa ce și-ar fi amenințat cu moartea soția in varsta de 46 de ani. Polițiștii Secției…

- La data de 3 iulie 2021, politistii din Cugir au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un barbat, de 32 de ani, din Cugir, care este cercetat sub aspectul savarsirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și amenințare. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, in seara zilei de 29 iunie…

- Primarul comunei dambovitene Cojasca si sase functionari publici au fost retinuti pentru 24 de ore, in urma perchezitiilor efectuate marti la edil acasa si la o institutie publica, conform unor surse judiciare. Primarul Gheorghe Victor si cei sase functionari publici (doua femei care lucreaza…

- La data de 04 iunie 2021, polițiștii din Bucium au fost sesizați, de catre o femeie, de 50 de ani, din comuna, cu privire la faptul ca, soțul sau, cu care se afla in divorț, ar fi amenințat-o cu moartea. In urma aplicarii formularului de evaluare a riscului, fața de barbat, polițiștii au emis un ordin…

- Petrica Mihail Marcoci, unul dintre infractorii de la carma Academiei de Poliție condamnați in dosarul amenințarilor cu moartea transmise jurnalistei Emilia Șercan, i-a pus gand rau unei neveste de chestor.

- Moartea celebrului traficant de cocaina Vasile Ciobanu, zis Raj, care era unul dintre principalii furnizori de cocaina pentru lumea mondena a Capitalei, a provocat o adevarata unda de șoc in randul narcomanilor inraiți. Potrivit unor surse judiciare, cei mai afectați ar fi fost unii dintre lautarii…