Interlopul Sandokan s-a predat singur la poliție: „Așa fac șmecherii” (VIDEO) Interlopul Sandokan nu a mai așteptat ca judecatorii Curții de Apel Craiova sa emita mandatul de executare a pedepsei și sa fie dus de polițiștii de la Serviciul de Acțiuni Speciale la arestul IPJ Gorj. „Am venit sa ma predau. Ca sa nu ma mai dea baieții in urmarire, știți, ca sunt acasa. Voiau sa ma ia cu mascații. Baieți, va doresc o zi buna! Așa fac șmecherii, se prezinta, ca sa fie in top cu legea! Va pupam. Ne intalnim cand ne-om vedea!”, a transmis Sandokan inainte de a fi preluat de polițiști. Prietenii lui de pe Facebook au recționat imediat la videoclip: ,,Ești putere unchiule și mare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Marinica Bonculescu, zis Sandokan, din Targu Jiu, s-a prezentat, marți dupa-amiaza, la sediul Inspectoratului de Poliție Județului Gorj, dupa ce Curtea de Apel Craiova a stabilit verdictul in dosarul in care acesta a fost condamnat pentru comiterea infracțiunii de tentativa de omor. ”Am venit sa ma…

- Cu bagajul in mana și insoțit de cațiva apropiați, Marinica Bonculescu, zis Sandokan s-a predat la sediul IPJ Gorj. „Ca sa nu ma mai dea baieții in urmarire, știți, ca sunt acasa. Voiau sa ma ia cu mascații. Baieți, va doresc o zi buna! Așa fac șmecherii, se prezinta ca sa fie in top cu legea!”, a spus…

