Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile romane au transmis, marti, ca Ambasada Romaniei la Roma intreprinde masuri pentru a afla informatii suplimentare in cazul barbatului confirmat cu coronavirus in Italia, la Rimini, dupa ce s-a intors din Romania.

- Șapte morți și 231 de persoane infectate cu coronavirus, in Italia, potrivit celor mai recente date, publicate marți dimineața de presa din peninsula. Potrivit RAI News autoritațile au anunțat și primul caz inregistrat in sudul Italiei, la Palermo, la o turista care provine din Bergamo. Evoluția COVID-19…

- Pasagerii care vin din Italia - unde cinci persoane audecedat și peste 150 sunt infectate cu coronavirus, sunt verificate cand intrain Romania. La Institutul de Boli Infecțioase ”Matei Balș” suntanalizate mai multe probe de la persoane suspectate de infecție și inca seașteapta rezultatele. Ce se discuta…

- Situație alarmanta in Italia, unde coronavirus a lovit brusc cu un numar mare de cazuri in ultimele 48 de ore. Noile cifre din Italia sunt chiar și mai inspaimantatoare ca pana acum. Conform oficialitaților s-a ajuns la peste 100 de cazuri de coronavirus, astazi, insa numarul ar mai putea crește. Autoritațile…

- Alerta de coronavirus in Romania, dupa ce virusul capata amploare in Italia. Tinand cont de faptul ca peste un milion de romani traiesc in aceasta tara, autoritatile din Romania se teme ca virusul va ajunge si la noi. Reprezentanții Comitetului intersectorial pentru prevenirea și limitarea imbolnavirilor…

- Organizația Mondiala a Sanatații a declarat epidemia pornita din China drept urgența medicala globala. Decizia permite masuri exceptionale pentru a limita raspandirea bolii. Virusul a imbolnavit aproape zece mii de oameni. Peste 200 au murit.

- Ziarul Unirea Virusul ucigaș a ajuns in Romania: Pasager suspect de infectie cu coronavirus, pe Aeroportul Otopeni. Autoritațile sunt in alerta maxima Virusul ucigaș a ajuns in Romania, iar autoritațile sunt in alerta maxima și au luat masuri fara precedent. Un barbat suspect a fost descoperit pe Aeroportul…

- Ministrul Sanatații a solicitat specialiștilor in sanatate publica un Plan de acțiune, suplimentar, pentru prevenirea și limitarea imbolnavirilor prin gripa, precum și pregairea unui set de masuri pentru intervenția sistemului de sanatate publica in cazul apariției imbolnavirilor cauzate de noul coronavirus.…