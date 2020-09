Stiri pe aceeasi tema

- Valentin Baluș, alias Vali Nebunu, considerat unul dintre cei mai temuți interlopi din Romania, lider al gruparii Sportivilor, a pierdut procesul pentru paternitatea copilului deschis impotriva fostului barbat al soției sale.

- Preotul din Bacau care a fost filmat in timp ce iși agresa soția, in plina strada, sub privirile copilului, ar putea ajunge in fața judecatorilor, unde a mai fost și anul trecut, din pricina unor probleme cu legea.

- Cunoscut drept un impatimit al jocurilor de noroc, liderul clanului Duduianu, Emi Pian, a murit in chinuri groaznice, casapit de un alt interlop care organiza partide de poker și barbut sub nasul autoritaților.

- Deși toata lumea știe ca lumea modei e plina de rivalitați, Lizeta Haralambie, unul dintre cei mai buni avocați din Romania, și una dintre cele mai fashioniste femei de la noi, a reușit imposibilul. I-a adus in același loc pe Catalin Botezatu, Dana Budeanu, Clara Rotescu, dar și multe alte nume mari…

- Divorțata dupa un scandal presarat cu acuzații grave, fosta nevasta a lui Samuel Le Torrielec, alias chef Sam, a facut un gest neașteptat, care ar putea fi considerat o sfidare la adresa judecatorilor.

- Trimis in judecata in mai multe dosare, fiindca a condus fara permis, cantaretul Raoul primit o lovitura la care nu se aștepta: o amenda penala care, daca nu va fi platita, se va transforma in 255 de zile de inchisoare sau in zile de munca in folosul comunitații.

- In calitate de moștenitoare a tatalui decedat in urma cu doi ani, Adina Postelnicu este citata in fața judecatorilor, alaturi de sora și mama ei, pentru a demonstra ca Fiscul le-a luat banii in mod abuziv.