Interlopul Lucian Boncu are COVID 19 după ce a fost eliberat din arest pentru a nu se infecta Liderul interlop Lucian Boncu a lipsit, astazi, de la termenul stabilit de Tribunalul Timiș in dosarul sechestrarii taximetristului bucureștean in clubul Champions. Avocatul Mihai Pașca a anunțat ca al sau client nu poate fi prezent deoarece este infectat cu COVID 19 din 5 martie și trebuie sa stea in carantina pana in 19 martie inclusiv. […] Articolul Interlopul Lucian Boncu are COVID 19 dupa ce a fost eliberat din arest pentru a nu se infecta a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

