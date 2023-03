Stiri pe aceeasi tema

- Cinci tineri dați disparuți au fost gasiți, luni dimineața, intr-o mașina distrusa in urma unui accident rutier. Trei dintre aceștia au murit, iar ceilalți doi au fost grav raniți și transportați la spital. 1 de 3 Cei cinci tineri au fost vazuți ultima data, vineri, la un club din Newport, Țara Galilor,…

- Un primar sucevean este acuzat ca a provocat un accident in timp ce era baut si a fugit. A fost cautat o noapte intreaga de politisti, insa edilul si-a aratat fata abia a doua zi dimineata. Intrebat de ce nu a auzit strigatele si semnalele agentilor de politie veniti in fata portii, acesta spune ca…

- Dupa ce a plecat cu un membru a familiei in Dej, o tanara de 23 de ani, din localitatea clujeana Cațcau, a disparut. Poliția municipiului Dej a fost sesizata despre faptul ca la data de 2 februarie a.c., in jurul orei 12.00, PANAIT LORENA ANDREIA, in varsta de 23 de ani, din comuna Cațcau, aflandu-se…

- Cand toata lumea credea ca apele s-au mai liniștit in familia ”Prințului Țiganilor”, iata ca nora lui Leo de la Strehaia, Lumina, este disparuta de cateva zile bune. Poliția nu are, deocamdata, nicio informație cu privire la tanara, iar familia lui Leo de la Strehaia nu mai are liniște. Ar fi fost luata…

- Politia din Memphis a destructurat sambata unitatea celor cinci politisti acuzati ca au provocat moartea unui afro-american de 29 de ani, batut cu bestialitate, inregistrarea video a acestor violente starnind din nou groaza si nedumerire in Statele Unite, transmite AFP. Arestarea brutala a lui Tyre…

- Batrana din Tudora de negasit de mai multe zile. Familia și poliția o cauta Polițiștii botoșaneni au fost sesizați astazi, 22 ianuarie 2023, cu privire la faptul ca o femeie, 76 de ani, din comuna Tudora a parasit domiciliul in mod voluntar, in ziua de 19 ianuarie a.c., iar pana in prezent nu a revenit.…

- Politia italiana a descoperit in noaptea de luni spre marti micul imobil dintr-un orasel din Sicilia unde se ascundea cel mai cautat lider mafiot din lume, Matteo Messina Denaro, arestat luni la Palermo dupa 30 de ani de cautari.

- O familie din Dambovița a dat disparuta o adolescenta de 17 ani, care plecase de acasa și nu a mai revenit. Dupa mai multe cautari ale polițiștilor, minora a fost gasita, vineri seara, pe raza localitații Pietroșița. „La data de 6 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Fieni au fost…