Tenis de masa: Elena Zaharia, din Constanta, pe podium la Europa Top 10

Aflata in primul an la junioare 1, Elena Zaharia a obtinut medalia de bronz la competitia din Germania.Un nou rezultat important pentru tenisul de masa din Constanta, realizat, la Europa Top 10 pentru juniori, de la Berlin, de Elena Zaharia.Aflata in primul… [citeste mai departe]