- Duminica a fost alerta in Penitenciarul Margineni dupa ce un temut interlop din Targoviște s-a sinucis! In jurul orei 10.00, Dragoș Aurelian Ioan, zis Turku, și-a pus capat zilelor dupa ce s-a spanzurat intr-o celula a penitenciarului. Acesta fusese condamnat pentru consum de droguri, posesie de arme…

- La data 19 iulie a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Ploiesti – Serviciul Antidrog, cu sprijinul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Ploiesti, au efectuat 13 perchezitii domiciliare,…

- Mai mulți tineri, cu varste intre 18 și 35 de ani, care faceau trafic de droguri au fost reținuți de oamenii legii, in aceasta saptamana. In urma unor percheziții domiciliare, inclusiv in județul Dambovița, 350 de grame de cannabis au fost confiscate. Astfel, joi, 19 iulie,, politistii Brigazii de…

- Doi barbați din Targoviște au fost condamnați la inchisoare, in aceasta saptamana, pentru trafic și consum de droguri. Ambii au fost depuși la Penitenciarul Margineni. Primul dintre targovișteni, un barbat de 32 de ani a fost condamnat la executarea unei pedepse de un an și patru luni de inchisoare.…

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Satu Mare, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Satu Mare, au pus in aplicare pe 28 iunie 36 de mandate de percheziție domiciliara, pe teritoriul Romaniei, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infracțional organizat,…